Депутат Госдумы Милонов призвал Дедов Морозов не посещать детей без прививки от COVID-19

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Деды Морозы, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники, передает РИА Новости.

Милонов выдвинул новое требование к Дедам Морозам о наличии прививки из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом. «Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая», — призвал Милонов.

Ранее Милонов предложил Роспотребнадзору выпустить рекомендации для Дедов Морозов и Снегурочек. Однако депутат заявил, что не стоит отказывать от традиции празднования Нового года из-за пандемии коронавируса.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. Он также регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к предстоящим встречам с детьми.