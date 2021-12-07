В России за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 11 процентов

Глава Минздрава Мурашко: в России заболеваемость коронавирусом снизилась на 11%

За последнюю неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 11 процентов. Такие цифры привел глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова цитирует ТАСС.

Министр отметил, что на данный момент в российских стационарах свободно 25 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусом.

«Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11 процентов за неделю», — рассказал глава Минздрава.

Мурашко добавил, что более 660 тысяч россиян лечатся амбулаторно, еще 168 тысяч находятся в стационарах.