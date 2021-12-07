Россияне назвали лучшие страны для новогоднего путешествия мечты

Российские туристы перечислили лучшие заграничные и отечественные направления для новогоднего путешествия, которое хотели бы получить в подарок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 95 процентов опрошенных признались, что хотели бы получить в качестве подарка на Новый год путешествие. Однако отправиться в желанную поездку удалось только 21 проценту респондентов — чаще всего туристам дарили билеты и путевки в Италию, Таиланд и Москву. Чуть реже — в Германию, Португалию, Санкт-Петербург, Францию и Англию.

Большинство участников исследования мечтают получить в подарок туры в Европу — преимущественно в скандинавские страны и Германию. Наиболее желанными внутрироссийскими направлениями оказались Санкт-Петербург и города-курорты Краснодарского края.

Кроме того, многие опрошенные отметили, что для них конкретное место не имеет значение, а главное условие — наличие красивой природы (гор или лесов). Другие респонденты предпочли бы поехать в южные города и страны.

Ранее в декабре россияне назвали три самые желанные страны для путешествия в 2022 году. Больше всего туристы хотят побывать в Италии, Турции и США. Среди внутренних направлений путешественники предпочли бы отправиться в Санкт-Петербург, Калининград и на Байкал.

