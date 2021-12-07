«Динамо» отказалось отпускать футболиста в АПЛ за 20 миллионов евро

Московское «Динамо» отвергло предложение клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) по трансферу польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. Об этом сообщает TVP Sport.

Бело-голубые отказались отпускать 22-летнего игрока. Москвичам предлагали 20 миллионов евро за Шиманьского. Также отмечается, что в поляке заинтересован один из ведущих клубов чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Шиманьски провел 16 матчей и забил пять голов. Он выступает за «Динамо» с мая 2019-го.

Шиманьски до переезда в Россию защищал цвета «Легии». С 2019 года он привлекается к играм за сборную Польши. На его счету один гол в 11 матчах за национальную команду.