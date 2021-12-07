Неизвестные потратили 200 миллиардов рублей на элитные квартиры в Москве

Savills: за 2021 год в Москве продали более 1,4 тысячи премиальных квартир и апартаментов

В 2021 году в Москве продали 1,43 тысячи премиальных квартир и апартаментов. Общая стоимость купленного неизвестными дорогого жилья составила 202 миллиарда рублей, следует из материалов агентства недвижимости Savills, предоставленных «Ленте.ру».

Речь идет о сделках, заключенных покупателями с бюджетами от одного миллиона долларов, уточнили аналитики. Из 202 миллиардов потраченных средств около 128 миллиардов пришлось на первичный рынок жилья.

По данным Savills, стоимость элитного квадратного метра в Москве за год выросла на 20 процентов, с 765 тысяч до 920 тысяч рублей. Средний бюджет сделки увеличился на 14 процентов, до 141 миллиона рублей. «Однако столь сильный рост цен не сдерживает интерес покупателей элитной недвижимости», — подчеркивают специалисты.

Единственный на рынке элитного жилья показатель с отрицательной динамикой — средняя площадь лота, констатируют они. «Мы продолжаем отмечать тенденцию к сокращению средней площади приобретаемых элитных квартир (...), покупатели выбирают все более компактные варианты жилья, отдавая предпочтение функциональности помещений и проектов. Мода на большие площади прошла», — говорится в предоставленных материалах. За год средняя площадь проданного премиального лота сократилась на пять процентов, до 154 квадратных метров.

Ранее стало известно, что Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых. Первое место рейтинга занял Майами, второе — Сеул, третье — Шанхай, четвертое — российская столица, пятое — Торонто.