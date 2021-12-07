Samsung создала похожую на человеческий глаз камеру

Samsung и Tecno анонсировали сенсор для камеры, максимально похожий на человеческий глаз

Samsung анонсировала сенсор для камеры ISOCELL GWB, который будет использоваться в смартфонах нового поколения. Об этом сообщает издание SamMobile.

Первый датчик изображения ISOCELL создан с добавлением белого пикселя в цветовой фильтр RGB. Благодаря этому решению, светочувствительность сенсора увеличилась. По словам представителей Samsung, созданный в партнерстве с китайской компанией Tecno Mobile датчик «максимально похож на человеческий глаз».

В видеопрезентации новинки говорится, что ISOCELL GWB обеспечивает получение более ярких изображений и лучшую точность цветопередачи при съемке фотографий в условиях низкой освещенности. Сенсор имеет разрешение 64 мегапикселя.

По версии журналистов, указанный сенсор может появиться в смартфонах Tecno Mobile в 2022 году. Также новое изобретение будет применяться в устройствах Samsung. Однако источники полагают, что смартфоны следующего поколения корейского бренда, анонс которых состоится в начале 2022 года, получат классические сенсоры для камер.

В сентябре инсайдеры рассказали, что Samsung работает над сенсором камеры с рекордным разрешением 600 мегапикселей. Считается, что данный показатель соответствует разрешению человеческого глаза.