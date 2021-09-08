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Раскрыты сроки выхода рекордной камеры на 600 мегапикселей

Samsung выпустит камеру рекордным разрешением 600 мегапикселей для автомобилей
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Изображение: SamMobile

Samsung работает над сенсором камеры рекордным разрешением 600 мегапикселей. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты ссылаются на корпоративную презентацию компании, которую представил топ-менеджер Samsung Хэчан Ли. Согласно документу, компания постепенно увеличивает разрешение сенсоров в своих камерах для потребительской электроники. Так, на 2021 год был запланирован выход сенсора на 108 мегапикселей, а к 2025 году корпорация намерена представить оборудование разрешением 576 мегапикселей.

При этом данный компонент не будет использоваться в камерах смартфонов. По словам раскрывших сроки выхода устройства, Samsung намерена устанавливать подобные сенсоры в умные автомобили. Высокоточное оборудование будет задействовано в камерах для контроля за ситуацией на дороге.

Также уточняется, что новые сенсоры могут быть востребованы в медицине и использоваться в беспилотниках для совершения аэрофотосъемки. При этом для подобного устройства будет необходим мощный процессор, который сможет обрабатывать поступающую на него информацию.

В декабре известный инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung работает над камерой разрешением свыше 600 мегапикселей. Считается, что данный показатель соответствует разрешению человеческого глаза.

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