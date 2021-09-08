Раскрыты сроки выхода рекордной камеры на 600 мегапикселей

Samsung работает над сенсором камеры рекордным разрешением 600 мегапикселей. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты ссылаются на корпоративную презентацию компании, которую представил топ-менеджер Samsung Хэчан Ли. Согласно документу, компания постепенно увеличивает разрешение сенсоров в своих камерах для потребительской электроники. Так, на 2021 год был запланирован выход сенсора на 108 мегапикселей, а к 2025 году корпорация намерена представить оборудование разрешением 576 мегапикселей.

При этом данный компонент не будет использоваться в камерах смартфонов. По словам раскрывших сроки выхода устройства, Samsung намерена устанавливать подобные сенсоры в умные автомобили. Высокоточное оборудование будет задействовано в камерах для контроля за ситуацией на дороге.

Также уточняется, что новые сенсоры могут быть востребованы в медицине и использоваться в беспилотниках для совершения аэрофотосъемки. При этом для подобного устройства будет необходим мощный процессор, который сможет обрабатывать поступающую на него информацию.

В декабре известный инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung работает над камерой разрешением свыше 600 мегапикселей. Считается, что данный показатель соответствует разрешению человеческого глаза.