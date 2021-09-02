Samsung рассказала о камере рекордного разрешения

Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Разработка корейских инженеров получила название ChameleonCell ISOCELL GN5. Как рассказали в компании, это первый сенсор рекордным разрешением 200 мегапикселей, который будет применяться в смартфонах. Размер каждого пикселя составляет 0,64 микрометра, в идеальных условиях камера с данным сенсором способна делать снимки разрешением 16 384x12 288 пикселей и записывать видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. Также возможна запись 8K-видео с частотой 30 кадров в секунду.

Компоновка 16 пикселей в один размером 2,56 микрометра, по словам инженеров, позволяет повысить качество фотографий даже в темное время суток. Сенсор использует всенаправленную фокусировку Dual Pixel Pro.

«Samsung является пионером в технологиях ультратонких пикселей, которые выводят датчики изображения с высоким разрешением на новый уровень», — отметил исполнительный вице-президент корпорации Дакхен Чанг. Когда сенсоры нового поколения будут применяться в смартфонах, не сообщается.

Корейская компания показала концептуальный смартфон с камерой разрешением 200 мегапикселей еще в марте. Представители Samsung уточнили, что аппарат также имеет процессор Exynos 2100, оперативную память формата LPDDR5, двойную фронтальную камеру.