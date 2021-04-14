Samsung рассекретила «самый мощный Galaxy»

Samsung проведет специальное мероприятие с релизом нового устройства в конце апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно рассекреченному тизеру, очередное мероприятие корейской компании Unpacked состоится 28 апреля. Samsung будет транслировать презентацию в интернете. Судя по рекламным изображениям, компания собирается представить определенный девайс, называя его «самым мощным Galaxy». В серию Galaxy входят как смартфоны, так и другая техника корейского бренда — например, компьютеры, беспроводные наушники и прочие устройства.

Как сообщало в начале года издание SamMobile, компания работает над созданием производительных ноутбуков Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Девайсы могут получить поддержку работы в сетях 4G и 5G. Также на мероприятии могут быть анонсированы новые складные телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2.

Последним на данный момент крупным релизом Samsung оказался выход смартфонов флагманской серии Galaxy S21. В линейку вошли девайсы Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Стоимость Galaxy S21 составила 75 тысяч рублей, топовые S21+ и S21 Ultra доступны за 95 и 110 тысяч рублей соответственно.

В конце марта Samsung показала концепт смартфона с камерой, имеющей рекордное разрешение 200 мегапикселей. Будущий аппарат получит чип Exynos 2100, который поддерживает дисплеи разрешением до 4K, съемку видео разрешением до 8K с частотой 60 кадров в секунду, оперативную память формата LPDDR5.