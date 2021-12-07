Глава СПЧ попросил Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском

Глава СПЧ Фадеев призвал убрать вывески на узбекском и таджикском в Москве ради мигрантов

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться с вывесками на узбекском и таджикском языках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СПЧ.

По словам Фадеева, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у метро «Прокшино».

«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — отмечается в канале СПЧ.

Фадеев отмечает, что перевод вывесок противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.

«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — резюмирует омбудсмен.

Во вторник, 7 декабря, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал решение сервиса ЦИАН о запрете упоминания национальности в объявлениях об аренде жилья.

Ранее в Узбекистане обвинили Россию в атаках на узбекский язык.