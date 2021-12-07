Мигранты поддержали запрет на сдачу в России жилья «исключительно славянам»

Мигранты поддерживают запрет на размещение в базе недвижимости ЦИАН объявлений о сдаче в аренду жилья, содержащих упоминание национальности. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Глава профсоюза отметил, что иностранные рабочие будут с любопытством следить за реализацией данной инициативы ЦИАН. «Мы, конечно, за, считаем, что это плохая практика, когда отдают предпочтение при сдаче жилья одной национальности перед другой. Поддерживаем, одобряем», — подчеркнул Каримов.

Ранее ЦИАН решил запретить сдавать в аренду и продавать жилье «исключительно славянам». С 1 февраля 2022 года в тексты объявлений нельзя включать основания для дискриминации или побуждения к ней. Как правило, речь идет об упоминании расовой и этнической принадлежности, в том числе цвета кожи, гражданства и религии, пояснили в ЦИАН. До вступления запрета в силу портал оставил пользователям возможность отредактировать объявления самостоятельно — позже система будет автоматически исправлять некорректные тексты.