ЦИАН запретит сдавать жилье «исключительно славянам»

ЦИАН: с февраля 2022 года в объявлениях нельзя упоминать расу, гражданство и религию

Портал по поиску недвижимости ЦИАН решил запретить сдавать в аренду и продавать жилье «исключительно славянам». С 1 февраля 2022 года в тексты объявлений нельзя включать основания для дискриминации или побуждения к ней, сообщается на сайте компании.

Как правило, речь идет об упоминании расовой и этнической принадлежности, в том числе цвета кожи, гражданства и религии. До вступления запрета в силу портал оставил пользователям возможность отредактировать объявления самостоятельно — позже система будет автоматически исправлять некорректные тексты.

«Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом в сфере недвижимости», — заявили в компании. Сервис также предложил другим представителям отрасли присоединиться к борьбе с дискриминацией.

Ранее меры против дискриминации объявила другая площадка по аренде жилья — российская группа в Facebook Flats For Friends. Администраторы сообщества запретили публиковать объявления, где владелец недвижимости готов предоставить жилье лишь определенной категории граждан. Однако для дискриминаторов площадка разработала систему платных публикаций — за пост со строгими требованиями к жильцу придется заплатить 499 рублей.