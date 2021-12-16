В ЦИАН объяснили запрет объявлений «для славян»

Глава Cian (владеет сервисом объявлений о недвижимости ЦИАН) Максим Мельников объяснил, почему компания ввела запрет на объявления «только для славян». Эта мера обсуждалась в течение нескольких лет, рассказал бизнесмен в интервью РБК.

Мельников подчеркнул, что отказ от объявлений делает рынок цивилизованным и не дает скатиться к прошлым векам. Он объяснил, что решение приняли в рамках борьбы за равноправие. По его словам, компания обсуждала запрет публикаций с дискриминацией по этническим или расовым признакам с другими онлайн-сервисами.

«Очень надеемся, что другие интернет-игроки последуют за нами. В течение ноября мы обсуждали эту тему с ними. Коллеги ушли думать», — подчеркнул глава Cian.

По мнению бизнесмена, остальные платформы пока не приняли аналогичные меры по экономическим причинам. Однако он отметил, что объявления с пометками «для славян» и другими на ЦИАНе составляют не более десяти процентов.

«Мы признаем, что наше решение пока нельзя назвать идеальным. Например, часть владельцев квартир с ним не до конца согласны. При этом у всех собственников все равно остается право выбирать, кому они хотят сдавать жилье», — добавил Мельников.

С февраля 2022 года в объявлениях сервиса ЦИАН нельзя упоминать расу, гражданство и религию. В компании выразили надежду, что решение станет «отраслевым стандартом в сфере недвижимости».