В Facebook предложили раскошелиться нетолерантным владельцам съемных квартир

Российская группа Flats for Friends, функционирующая в Facebook как площадка по аренде жилья, начала взимать плату с нетолерантных владельцев квартир. Об этом написала администратор группы.

«Отныне админы оставляют только посты без дискриминаций, — сообщила она. — Нейтральные посты об аренде без указания своего отношения к этой проблеме также подлежат удалению. Каждое объявление о сдаче целой квартиры и целого дома в нашей группе должно иметь приписку: "Квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви". Это не моя прихоть, я это делаю по многочисленным просьбам участников группы. Нас 238 тысяч человек, вместе мы можем изменить отношение людей к этому».

Собственникам с особыми требованиями предложили раскошелиться: если владелец категорически не желает видеть определенную категорию людей у себя в квартире, он может приобрести «платный пост для дискриминаторов за 499 рублей», указала администратор. Деньги планируется направлять на плату модераторам группы.

«Если собственник считает, что жилец мужского пола или жилец с собакой может нанести больший ущерб квартире, чем одинокая девушка, то он вправе потребовать более значительную сумму в качестве залога и прописать все нюансы в договоре, а для аллергиков существует гипоаллергенная уборка», — отметила россиянка.

В комментариях к публикации многие раскритиковали инициативу. «Навязывание своих предпочтений другому человеку не имеет с толерантностью ничего общего, — написала одна из подписчиц. — Человек не обязан любить кошек или людей всех национальностей». Другие поддержали идею, указав, что это прекрасное решение.

Ранее стало известно, что на московский рынок аренды вернулась практика проведения кастингов среди квартиросъемщиков, которая была особенно популярной в начале 2000-х. Однако мотивы у арендодателей из 2000-х и настоящих разные. Сейчас собственники начали устраивать кастинги для экономии времени — например, выделяют вместе с агентом день для просмотров, на этот день записывают максимальное число потенциальных клиентов и изучают каждого.