Россию обвинили в информационных атаках на узбекский язык

Государственные служащие Узбекистана не должны использовать в своих мессенджерах и страницах в социальных сетях русский язык, так как Россия устраивает информационные атаки на узбекский язык. Такое обвинение выдвинула главный редактор издания Rost24 Анора Содикова.

«Все время, когда мы говорим про наш язык, начинаются информационные атаки со стороны России и наших местных русскоязычных журналистов, блогеров. И мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому», — утверждает Содикова. Она отметила, что чиновники никак не отражают эти нападки, а лишь пытаются выгородить российских журналистов и политиков.

При этом главред заявила, что не знает русского поэта Александра Пушкина и что ей не нравится его творчество. Журналист добавила, что для общения с остальным миром, кроме узбекского, лучше использовать английский язык.

В начале октября сообщалось, что власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского. По инициативе чиновников городского духовного управления, в общественных местах, включая магазины, транспорт и школы, были расклеены таблички с просьбой говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи.

В местной администрации заявили, что подобную акцию организовали в целях поддержки государственного языка, владение которым демонстрирует уважение и любовь к нации и государству.

Ранее в Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения русского мальчика, на которого местные дети набросились толпой с криками «урус, урус!».