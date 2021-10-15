В притеснении русского языка обвинили позитивную дискриминацию

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал «Ленте.ру» ситуацию вокруг новых случаев нетерпимости по отношению к русскому языку в Казахстане. По его мнению, казахское государство изначально было создано в рамках политики позитивной дискриминации нерусских народов, и потому казахское общество неизбежно перерастает в националистическое.

«Корни казахского национализма находятся в политике большевиков. Фактически, большевики создали из казахов нацию и подарили им государство», — рассказал Безпалько. Государственность, культура и письменность — все это было создано из Москвы, заявил эксперт.

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Однако нахождение в составе единой страны, наличие единой идеологии и партийная дисциплина приглушала рост националистических настроений, добавил Безпалько. «Когда все эти факторы стали ослабевать или исчезли, казахский национализм проснулся во всей своей красе», — заметил эксперт, приведя пример: «Я помню, как в 90-е годы казахи рассказывали мне такой случай: одну из активисток, Елену, ставили перед могилой, имитируя расстрел, насиловали в извращенных формах».

И если часть казахов из старого поколения относится к русскому языку и культуре с уважением, то в нынешних реалиях казахский национализм проникает в людей уже с детства, рассуждает политолог. «Инцидент в такси как раз об этом [хорошем отношении старших поколений к русскому языку] свидетельствует. Водитель-то — казах», — прокомментировал Безпалько недавний конфликт, попавший на видео. По его мнению, давление на русский язык и русское население во всех странах бывшего СССР будет только нарастать.

В последние месяцы в Казахстане участились случаи притеснения русскоязычного населения: в стране появились неофициальные «языковые патрули», устраивающие травлю граждан за использование русского языка как в госучреждениях, так и в быту. 6 октября член Мажилиса Берик Абдыгалиулы заявил на очередном заседании, что все вывески в стране переводятся на казахский, а русский язык может присутствовать «только при необходимости». Ранее организатора языковых патрулей уличили в связях с казахстанскими властями.

Киргизская АССР, ставшая основой нынешней казахской государственности, была образована в 1920 году. Первую казахскую письменность разработал в 1912 году Ахмет Байтурсынов на основе арабской вязи. В его будущность наркомом просвещения Киргизской АССР «байтурсуновский арабский алфавит» распространяется по всей стране через учебники по ликвидации безграмотности. В 1927 году тюркские языки, в том числе казахский, были переведены советской властью на латинский алфавит — яналиф, а в 1940-м в Казахстане ввели адаптированную кириллицу. Байтурсынова расстреляли в 1937 году как врага народа и реабилитировали лишь в 1988-м.