Нейросеть ускорила создание 3D-моделей в 15 тысяч раз

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали метод, с помощью которого ускорили создание 3D-моделей в тысячи раз. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты уточнили, что во многих сферах жизни — например, точной хирургии или сельском хозяйстве — требуется трехмерная визуализация объектов. Как правило, нейросети получают двухмерное изображение и на его основе создают 3D-объект. Ученые MIT заявили, что их новый метод позволяет ускорить данный процесс примерно в 15 тысяч раз по сравнению с ранее существующими моделями.

Авторы разработки создали сеть светового поля (LFN), на основе которой искусственный интеллект научился воспроизводить трехмерные объекты после однократного наблюдения и с частотой кадров в реальном времени. Данный метод представляет сцену в виде светового поля на 360 градусов и функцию, описывающую все световые лучи в трехмерном пространстве, проходящие через каждую точку и во всех направлениях. Световое поле кодируется в нейронную сеть, что ускоряет рендеринг 3D-сцены.

Специалисты протестировали модель на нескольких сценах. Они обнаружили, что с помощью LFN нейросеть смогла генерировать трехмерные объекты с частотой более 500 кадров в секунду, что примерно на три порядка быстрее, чем другие методы. Также ученые уточнили, что новая сеть светового поля более рационально использует ресурсы, требуя порядка 1,6 мегабайта памяти.

«Нейронный рендеринг сделал возможным фотореалистичный рендеринг и редактирование изображений только из небольшого набора входных данных», — отметил участник исследования доцент Гордон Ветцштейн (Gordon Wetzstein). По его словам, новая технология найдет применение в компьютерной графике и других областях.

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