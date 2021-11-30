Искусственный интеллект помог фермерам увеличить урожай

Приложение Ricult анализирует изменения погоды, чтобы помочь фермерам Таиланда и Пакистана выбрать лучшее время для посева агрокультур. Прогнозы искусственного интеллекта также помогают банкам оценивать риски и предлагать фермерам доступные кредиты, сообщает CNBC.

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Стартап предоставляет фермерам спутниковые снимки с данными о состоянии посевов, экспертные советы и сведения о погоде, которые помогают им лучше планировать свои действия на протяжении сельскохозяйственного цикла и повышать урожайность, несмотря на ежегодные засухи. «Мы показали, что наша технология увеличила базовый доход фермеров по меньшей мере на 50 процентов», — рассказал в интервью CNBC Managing Asia сооснователь компании Аукрит Унахалехака.

Платформа также проводит анализ рисков и прогнозирует урожайность. Эти данные с согласия фермеров используют банки, чтобы формировать более выгодные кредитные предложения. Кроме того, банки платят комиссию компании, когда фермеры обращаются к ним за ссудой, что позволяет приложению оставаться бесплатным для рядовых пользователей.

По данным Ricult, в приложении уже зарегистрировано более 587 тысяч фермеров, почти 400 тысяч из которых проживают в Таиланде. Стартап стремительно развивается: по словам Унахалехака, приложение может в скором времени появиться во Вьетнаме и на Филиппинах. Компания рассчитывает выйти на прибыль в 2022 году и открыть первый раунд привлечения инвестиций. В мае 2021 года на предварительном раунде стартап получил 3,5 миллиона долларов от японских и швейцарских инвесторов. Также одним из спонсоров компании является фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Ricult был создан в 2016 году Аукритом Унахалехака из Таиланда и Усманом Джавидом из Пакистана. Как рассказывает официальная история проекта, предприниматели познакомились в США, в Массачусетском технологическом институте (MIT), где «представили схожие идеи по улучшению условий жизни мелких фермеров».