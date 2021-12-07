Блогерша показала способ сэкономить на напитке в популярной сети кафе

Блогерша показала, что в Starbucks из стакана напитка и льда можно сделать два напитка

Блогерша с ником @Starlight_1995 показала, как выгодно купить напиток в популярной сети кофеен Starbucks. Девушка смогла сэкономить благодаря тому, что заказала напиток и лед отдельно. На видео @Starlight_1995, опубликованное в TikTok в середине ноября, обратило внимание издание Daily Dot. В комментариях к ее посту многие пользователи поспорили о том, насколько показанный ею способ полезен.

Лайфхак блогерши строился на предположении, что в напитках со льдом, подаваемых в кафе, непосредственно жидкости меньше, чем в аналогах безо льда. «Я заказала маленький стакан освежающего напитка с киви безо льда и отдельно заказала стакан со льдом», — поделилась девушка. На кадрах @Starlight_1995 перелила часть напитка в стакан со льдом. Таким образом она сделала один полный стакан жидкости и один, заполненный наполовину. «Закажи один напиток и получи второй бесплатно», — заключила девушка.

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Видео тиктокерши собрало больше 500 тысяч просмотров. В то время как часть зрителей похвалила девушку за изобретательность, другие юзеры нашли в лайфхаке отрицательные стороны. «Молодец, у тебя вышло два разбавленных водой напитка», — написала пользовательница соцсети. «Но получается, что ты все равно выпиваешь одинаковую долю жидкости. Все дело в объеме — безо льда или с ним, в Starbucks используют одинаковые пропорции напитка. Так что [благодаря этому лайфхаку] ты не можешь получить дополнительный объем жидкости», — покритиковал видео другой зритель.

Ранее другой блогер опубликовал видео, в котором показал замороженные котлеты для сэндвича из «Макдоналдса». Многих зрителей удивил внешний вид полуфабрикатов, они сочли котлеты похожими на стройматериалы.