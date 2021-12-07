Российский генконсул рассказал о позитивных сдвигах в визовых вопросах с США

Генконсул РФ в Хьюстоне Захаров: есть позитивные тенденции с США в выдаче виз дипломатам

Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что в переговорах с США по поводу выдачи виз дипломатам появились позитивные сдвиги. Его слова приводит РИА Новости.

Материалы по теме «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

«Я хотел бы сказать, что в последний месяц наметились позитивные тенденции. Благодаря переговорам с участием российского МИД — вы в курсе, что в Вене ведется диалог по двусторонней линии — наметились некоторые позитивные подвижки», — рассказал генконсул.

Захаров выразил надежду, что диалог приведет к более значимым и крупным результатам. По его словам, у сотрудников генконсульства в Хьюстне есть большой объем задач, связанный с отъездом многих дипломатов.

Генконсул пояснил, что в настоящее время ведется работа с 13 штатами, огромным населением и значительным числом соотечественников. «Мы стараемся справляться», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Дипломат также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

