В Госдуме оценили слова Джонсона об агрессии России в отношении Украины

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения российской агрессии в отношении Украины являются продолжением провокаций. Об этом пишет RT.

Он добавил, что Запад сделал из Украины некий антироссийский плацдарм, который пытаются использовать. Вместе с тем депутат отметил, что, создавая конфликтные и провокационные ситуации, западные государства рискуют «перейти ту красную черту, о которой говорил Владимир Владимирович Путин».

Они заранее пытаются оправдать свои ошибки, не понимая, какие последствия могут быть у такой политики, заключил Чепа.

Ранее Джонсон пообещал продолжить воздействие и давление на Россию всеми имеющимися экономическими и дипломатическими инструментами в случае любой агрессии против Украины. В свою очередь лидеры Великобритании, Франции, Италии, США и Германии признали необходимость выступить единым фронтом «перед лицом российских угроз и враждебности».