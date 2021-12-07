В России предложили ввести ограничения на запись через «Госуслуги»

В Минцифры РФ предложили ввести ограничения на предоставление услуг в электронной форме

Минцифры России при предоставлении в электронной форме, в частности, через портал «Госуслуги» государственных и муниципальных услуг ввести ограничения на запись на прием. Проект соответствующего постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничения предлагается распространить на случаи, если при рассмотрении органом или организацией запроса выявлено превышение лимита запросов. Такое же ограничение предложили распространять и на МФЦ РФ.

При этом предлагается, что лимит определится административным регламентом предоставления услуги в рамках ограничения определенного количества возможных к подаче запросов в определенный промежуток времени одним заявителем до получения результата предоставления услуги либо в случае мотивированного отказа в услуге.

Ранее Минцифры запустили на портале госуслуг сервис уведомлений по цифровым сервисам ОМС. Он позволит снять излишнюю нагрузку с персонала поликлиник и других медицинских организаций, а также сократит необходимость посещения медучреждений.