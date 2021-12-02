На «Госуслугах» запустили новый сервис уведомлений по цифровым сервисам ОМС

Минцифры России и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустили на портале госуслуг сервис уведомлений по цифровым сервисам ОМС. Он позволит снять излишнюю нагрузку с персонала поликлиник и других медицинских организаций, а также сократит необходимость посещения медучреждений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Новый сервис разработали на базе платформы «Гостех» в рамках проекта «Цифровые сервисы ОМС». Замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что платформа нацелена на то, чтобы россияне могли «максимально просто реализовать различные виды уведомлений» на портале госуслуг. Он добавил, что «Госуслуги» сейчас выполняют функцию основного интерфейса между государством и гражданами.

Материалы по теме Россия лайкающая Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете Российская IT-сфера получила поддержку государства. Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?

«Тесная интеграция платформы “Гостех” и портала госуслуг сделают разработку государственных информационных систем еще проще и быстрее, и граждане получат еще больше полезных и удобных государственных услуг, доступных в электронном виде», — отметил Огуряев.

Пока врач не установит необходимости для пациента продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара, посещать медучреждение не нужно. В обратном случае гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на портале.

На данном этапе сервис будет работать в отношении специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. В дальнейшем он будет расширен до работы с другими видами медицинской помощи по ОМС, добавили в министерстве. Сегодня, таким образом, россиянам доступно три типа проактивных уведомлений: о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его; о принятии решения врачебной комиссией; отчет о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС.

В настоящий момент проактивные уведомления работают более чем у 100 федеральных медучреждений. До конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации.

Ранее стало известно, что департамент здравоохранения Москвы со 2 декабря упростил правила получения медотвода от вакцинации в столице и разрешил его получение через «Госуслуги». Москва стала пилотным регионом по внедрению единого федерального стандарта выдачи таких справок. По всей России аналогичная процедура заработает с февраля 2022 года.