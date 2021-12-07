В Грозном откроют школу для одаренных детей

В 2022 году в Грозном появится школа для одаренных детей, рассчитанная на 600 учеников

В Грозном в 2022 году откроют школу для одаренных детей. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что учебное заведение будет рассчитано на 600 человек. Работы по строительству проходят в рамках нацпроекта «Образование».

В пресс-службе министерства образования Чечни рассказали, что школа будет работать с детьми, проявившими выдающиеся способности, а также будет нацелена на «формирование системы открытого и гибкого образования, создающего условия для гармоничного развития одаренного ребенка».

В учебной программе будут как обязательные предметы, так и дисциплины, которые учащиеся выберут сами. Факультативные занятия будут проходить в в Региональном центре развития дополнительного образования. Прием заявок на обучение в новом учреждении уже открыт.

Ранее в Грозном состоялась выставка детских рисунков, прошедших в финал конкурса «Дети рисуют мир». На ней показали работы детей из Чечни и Луганска.