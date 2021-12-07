Пилот «Формулы-1» избавился от пентхауса в США

Британский пилот «Формулы-1», выступающий за Mercedes, Льюис Хэмилтон избавился от своего пентхауса в США. Имя покупателя жилья осталось неизвестным, сообщает New York Post.

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Жилье автогонщика находится в нью-йоркском районе Трайбека в здании бывшей переплетной фабрики XIX века на Гринвич-стрит. Хэмилтон выручил от продажи 49,5 миллиона долларов. По данным издания, пентхаус все время пустовал, так как гонщик там никогда не жил. Он владел объектом с 2017 года, когда купил его за 43,9 миллиона долларов. В 2019 году за жилье просили 57 миллионов долларов.

Пентхаус состоит из трех квартир, занимает площадь почти в 827 квадратных метров и три этажа. Внутри пять спален, шесть ванных комнат, просторная кухня, гостиная, библиотека и небольшой бассейн. В пентхаус ведет собственный лифт, жилье имеет выход на террасу. В стоимость также вошли два парковочных места. Ежемесячное содержание жилья может быть более 18,3 тысячи долларов.

В сентябре 2021 года неизвестный покупатель приобрел в районе Трайбека жилье в доме, в котором американская исполнительница Тейлор Свифт владеет несколькими объектами недвижимости. Апартаменты на Франклин-стрит обошлись новому владельцу почти в 10 миллионов долларов.