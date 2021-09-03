Неизвестный стал соседом Тейлор Свифт

В Нью-Йорке неизвестный купил квартиру рядом с Тейлор Свифт за 10 миллионов долларов

Неизвестный покупатель приобрел в нью-йоркском районе Трайбека квартиру по соседству с американской исполнительницей Тейлор Свифт. Певица владеет в доме несколькими объектами недвижимости, сообщает New York Post со ссылкой на собственный источник.

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Апартаменты на Франклин-стрит обошлись новому владельцу почти в 10 миллионов долларов. Квартира площадью более 328 квадратных метров расположена на четвертом этаже дома. Там есть четыре спальни, три ванные комнаты, кухня и просторная гостиная с камином.

«Изначально речь шла об аренде объекта, но, когда покупатель увидел квартиру, то он тут же влюбился в нее и, по сути, купил прямо на месте», — рассказал источник издания.

Дизайн апартаментов выполнен в стиле лофт: в помещениях установлены чугунные колонны, стены сделаны из кирпича, а на потолке закреплены массивные деревянные балки. Яркими акцентами служат фиолетовые кресла и желтые кофейный столики.

Свифт владеет в здании пентхаусом площадью более 740 квадратных метров, в 2014 году она отдала за него около 20 миллионов долларов. Позже певица приобрела здесь квартиру за 9,7 миллиона долларов.

В июле 2021 года в Нью-Йорке неизвестный решил купить бывшую квартиру британского рок-исполнителя Дэвида Боуи. Он отдаст за апартаменты 16,8 миллиона долларов. Артист владел жильем с 1999-го до своей смерти в 2016 году.