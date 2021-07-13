Неизвестный купит бывшую квартиру Дэвида Боуи

В Нью-Йорке нашелся покупатель для бывшей квартиры известного британского рок-исполнителя Дэвида Боуи. Имя будущего владельца жилья осталось неизвестно, сообщает сайт Mansion Global.

Покупатель заинтересовался объектом на Манхэттене спустя месяц после публикации объявления о продаже. Он заплатит за апартаменты 16,8 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей). После смерти певца в 2016 году квартира перешла в собственность траста, который связан с имуществом покойного артиста. Представителям сайта не удалось узнать подробности сделки у доверенного лица.

Боуи приобрел жилье в 1999 году за 3,8 миллиона долларов. В распоряжении нового владельца окажется почти 465 квадратных метров в здании, где в XIX веке располагалась фабрика шоколада. В квартире есть четыре спальни, гостиная, гардеробная и библиотека. Особенность апартаментов — три террасы общей площадью около 93 квадратных метров.

Дэвид Боуи получил широкую известность в начале 1970-х годов благодаря музыкальным экспериментам, включая песню Space Oddity. Он также стал успешным артистом в США после сингла Fame, написанного вместе с Джоном Ленноном. В 2002 году артист занял 29-е место в списке «100 величайших британцев» по версии канала «Би-би-си». Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.