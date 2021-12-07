Врач предупредила об опасности посинения рук на морозе

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала в интервью радио Sputnik об опасности переохлаждения. В случае, если руки на морозе начинают синеть, а не краснеть — это может быть признаком нарушения здоровья, с которым стоит обратиться к врачу, предупредила медик.

Человеческие руки в холодную погоду приобретают красный оттенок, а после того, как их отогрели, вновь становятся обычного цвета, отметила врач. Однако в случае, когда руки становятся бледными или синими, это является одним из симптомов нарушения кровообращения.

«Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках», — подчеркнула специалист.

Хирург рассказала, что необходимо делать людям, у которых на морозе синеют руки. Она посоветовала не допускать их переохлаждения, а также воздержаться от курения на холоде, поскольку от сигарет происходит спазм сосудов. Также стоит обратиться к врачу, провести ультразвуковую диагностику и проверить сосуды на нарушение кровообращения.

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