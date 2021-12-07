Англичанка нашла способ взломать дверь гостиничного номера и удивила туристов

Британская туристка Катьягар Мунагон нашла способ взломать дверь гостиничного номера без ключа-карты и удивила подписчиков. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий пост в Twitter.

Англичанка рассказала, что однажды, когда она находилась в отеле, ей понадобилось зарядить аккумулятор в свое отсутствие. Однако когда она забирала с собой ключ-карту из номера, электричество отключалось. Путешественница вставила в специальный слот обыкновенную пластиковую карту и электричество вновь появилось. «Я выключила весь свет вручную, чтобы не быть расточительной, ведь мне надо было лишь подзарядить старую аккумуляторную батарею в течение пары часов», — сказала она.

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Необычный способ восхитил пользователей сети, и они принялись оставлять восторженные комментарии. «Мне 42 года, и я не знала, что можно положить любую карту в этот чертов отсек», «Я ошеломлен. Я работал в пятизвездочных отелях и никогда не сталкивался с этим», — написали они.

Ранее в декабре бывший работник отеля перечислил способы мести, которые сотрудники гостиниц используют в отношении грубых постояльцев. Мужчина рассказал, что проблемы с доступом в номер с помощью ключ-карты могут свидетельствовать о том, что гость неуважительно обошелся с кем-то из персонала отеля или повысил голос.