Лукашенко сделал белорусами 448 украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал очередной указ о принятии в гражданство Белоруссии. Он опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ сделал белорусскими гражданами 448 граждан Украины.

Уточняется, что это лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений, которые были даны во время «Большого разговора». В целом после «Большого разговора» около 1,2 тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политик указал на то, что в мирное время он сам и депутаты Верховной Рады сразу бы проголосовали за введение двойного гражданства в интересах тех украинцев, которые живут за рубежом. Однако, отметил украинский лидер, этому препятствует риск получения украинского гражданства лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности страны.