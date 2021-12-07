Индекс Мосбиржи вырос на 1,66 процента после начала переговоров Путина и Байдена

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 7 декабря. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3873,2 пункта (плюс 1,66 процента), индекс РТС — до 1647,14 пункта (плюс 1,55 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги «Магнита» (плюс 3,27 процента, до 5835 рублей за акцию), «Новатэка» (плюс 2,74 процента, до 1707,8 рубля) и «Роснефти» (плюс 2,36 процента, до 589,15 рубля). В минус ушли TCS Group (минус 2,13 процента, до 6536,8 рубля), МТС (минус 1,07 рубля, до 290,7 рубля) и «Полиметалл» (минус 0,83 процента, до 1300,5 рубля).

Торги на Мосбирже закрылись через час после начала онлайн-саммита президентов России и США. Виртуальные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена стартовали в 18 часов московского времени. Беседа проходит на фоне сообщений западных СМИ о якобы подготовке российского вторжения на Украину в начале 2022 года. Ранее источник агентства Bloomberg сообщил, что в случае атаки российских вооруженных сил на соседнее государство Вашингтон введет против Москвы «чертовски агрессивный пакет санкций», который может предусматривать отключение России от международной платежной системы SWIFT. Помимо Украины лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в Афганистане, Ливии и Сирии, иранскую ядерную программу и вопрос расширения НАТО на восток к российским границам.

Основные американские индексы также демонстрируют стремительный рост, однако на них оказывает влияние не решение геополитических вопросов, а оптимистичные прогнозы по поводу распространения омикрон-штамма коронавируса. На момент написания заметки индекс Nasdaq вырос на 2,89 процента, промышленный индекс Dow Jones — на 1,45 процента, S&P 500 — на 2,03 процента.

Нефть поднялась выше 75 долларов впервые за несколько дней. Brent стоила 75,6 доллара за баррель (плюс 3,45 процента), WTI торговалась по 72,35 доллара (плюс 4,12 процента). Газовые фьючерсы стоили 1115 долларов.

Российский рубль укрепился на дорожающей нефти. Курс доллара составил 74,16 рубля (минус 0,2 рубля), курс евро — 83,38 рубля (минус 0,48 рубля). Биткоин торговался по 51 837,4 доллара за монету (плюс 5,91 процента).