В ЕС раскрыли источники данных о действиях России у границ Украины

Петер Стано: Брюссель получает информацию о действиях России от членов ЕС, НАТО и США

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано раскрыл источники информации о действиях России у границ Украины. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что Брюссель получает информацию от разведслужб государств-членов НАТО и других партнеров.

Стано отметил, что Евросоюз плотно взаимодействует с США, Великобританией и Канадой. По его словам, если собрать воедино все эти сведения и данные, то можно получить достаточно точное представление о том, что происходит возле границы Украины и России.

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«Нынешние технологии позволяют следить чуть ли не за передвижением муравьев в лесу. Поэтому, конечно, мы можем отслеживать передвижение военной техники и войск», — подчеркнул Стано. По его словам, сведения, полученные ЕС, вызывают серьезные опасения.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В разведке заявили, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В Кремле опровергли указанную информацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.