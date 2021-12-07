Бывший участник КВН рассказал об употреблении командой успокоительного

Бывший участник команды КВН «Кефир» из города Нягань Дмитрий Янушкевич рассказал, что перед первыми выступлениями участники коллектива употребляли валерьянку. Как отметил юморист, успокоительное средство помогало команде справиться с волнением перед выходом на сцену и войти в нужный образ. В этом он признался в интервью блогеру Андрею Пределину, видео доступно на YouTube.

Янушкевич отметил, что во время первых выступлений он очень волновался. Как вспомнил бывший участник команды КВН, весь коллектив тогда пил валерьянку. «Волнение [было]. Мы тогда еще молодые были, и у нас стиль такой был: нам нужно было стоять смирно, не ржать, лицо каменное [должно быть]. И валерьянка помогала, да», — объяснил он.

Через какое-то время участники «Кефира» перестали принимать седативное средство, добавил Янушкевич, потому что научились справляться с переживаниями перед выступлениями самостоятельно.

Команда КВН «Кефир», представлявшая город Нягань (ХМАО), была создана в 2006 году. Одной из главных особенностей коллектива стали безэмоциональные образы юмористов. Многие шутки команды при этом были построены на каламбуре. В 2010 году коллектив получил награду «Малый КиВиН в золотом» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». В 2013 году «Кефир» играл в четвертьфинале Высшей лиги КВН.

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