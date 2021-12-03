В КВН объяснили благодарность объявленным в розыск бизнесменам

Трофимов из команды КВН БГУ: наш коллектив не знал, что спонсоры в розыске

Участник команды КВН Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Трофимов объяснил благодарность за спонсорство объявленным в розыск бизнесменам Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, прозвучавшую в выпуске в честь 60-летия Клуба. Об этом пишет News.ru.

По словам Трофимова, он не знаком с Семиохиным, Каршковым и Казориным. Участник КВН заверил, что никто из команды не знал о розыске спонсоров правоохранительными органами. Помимо того, Трофимов заявил, что узнал о личностях спонсоров только из сообщений СМИ о связи бизнесменов с криминалом.

Как утверждает кавээнщик, за неделю до поездки команды КВН в Москву для съемок телеигры выяснилось, что БГУ отказался их финансировать. После этого участники коллектива «кинули клич по знакомым». «Как так получилось, что нашими спонсорами в итоге стали эти люди — я не владею информацией», — высказался Трофимов.

Редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин, комментируя инцидент с благодарностью разыскиваемым предпринимателям, сказал, что информацию о спонсорах ведущему «Клуба веселых и находчивых» передают команды. У «АМиК» («Александр Масляков и компания», производитель КВН — прим. «Ленты.ру»), по словам Марфина, нет возможности проверять, внесены ли в список разыскиваемых те или иные спонсоры.

«Если люди дали деньги, то какая разница, являются они фигурантами уголовного дела или нет. Они же не перестают от этого быть спонсорами», — рассудил редактор КВН. При этом Марфин добавил, что не сильно разбирается в юридических вопросах и считает шумиху вокруг благодарности трем бизнесменам «дутой».

Ранее ведущий КВН Александр Масляков озвучил благодарность команды БГУ предпринимателям Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину в ходе праздничного выпуска, посвященного 60-летию КВН. Вышеупомянутые бизнесмены — создатели крупного онлайн-казино 1xBet, запрещенного и заблокированного в России. Согласно данным Следственного комитета России, предприниматели находятся в международном розыске за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием интернета.