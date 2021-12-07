Российский футболист раскрыл причину ношения юбки

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко раскрыл причины, по которым он носит юбку на публике. На эту тему он высказался в эфире шоу «Спорт Фэшн» на YouTube-канале «Спортхаб».

Российский футболист обсудил собственный стиль с корреспондентом Алексеем Ярошевским в студии передачи. Так, один из образов спортсмена состоял из песочной водолазки и плиссированного килта (предмет мужской шотландской национальной одежды — прим. «Ленты.ру»).

Ещенко признался, что летом хотел выйти на улицу в таком наряде, однако в последний момент передумал. Ведущий программы предположил, что футболист не надел килт, чтобы избежать критики со стороны патриархального российского общества, однако герой материала ответил, что его не интересует мнение окружающих.

«Пускай говорят, что хотят. Главное, чтобы тебе было комфортно, удобно, и все нравилось, тогда пожалуйста (...) Летом будет хорошо», — пояснил защитник «Спартака» и добавил, что ему нравится яркая «оверсайз» одежда. По его словам, он внимательно подходит к выбору вещей, обращая внимание на их качество, а не принадлежность бренду.

В ноябре мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке в наряде черного цвета, который состоял из лонгслива, вельветового пиджака, плиссированной юбки длины миди из кожи и грубых ботинок.