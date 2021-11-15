Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях

Знаменитости предстали перед фотографами на премии MTV в традиционно женской одежде

Знаменитые мужчины посетили международную премию MTV European Music Awards (MTV EMA) в традиционно женской одежде и привлекли внимание фотографов. Снимки знаменитостей публикует Pop Sugar.

Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке в наряде черного цвета, который состоял из лонгслива, вельветового пиджака, плиссированной юбки длины миди из кожи и грубых ботинок. В качестве украшений он выбрал множество колец и крупное колье в виде цепи.

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Британский певец Олли Александер в свою очередь предстал перед папарацци в полупрозрачном платье с разноцветным принтом модного дома Charles Jeffrey Loverboy, дополнив свой образ различными аксессуарами, лоферами и макияжем в нюдовых оттенках.

Итальянский музыкант Дамиано Давид также удивил публику чересчур откровенным образом. Солист группы Måneskin вышел в свет в рубашке из прозрачной ткани, блестящих трусах и чулках черного цвета с мейкапом в стиле smoky eyes. Он также надел виниловые облегающие сапоги на высоком каблуке.

В сентябре австралийский комик Боуэн Янг пришел на премию «Эмми» в сапогах на высоких каблуках. Он был одет в черный классический костюм бренда Zegna, белую рубашку и темный галстук. Его образ дополняли серебристые сапоги на высоких каблуках с квадратным носом.