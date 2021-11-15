Солист группы Måneskin посетил премию MTV в трусах и чулках

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид появился на публике в откровенном образе. Снимки появились в Instagram-аккаунте коллектива.

22-летний музыкант посетил международную премию MTV European Music Awards (MTV EMA) вместе с Викторией Де Анжелиз, Томасом Раджи и Итаном Торкио. Фронтмен предстал перед папарацци на красной ковровой дорожке в рубашке из прозрачной ткани, блестящих трусах и чулках черного цвета. В качестве обуви он выбрал облегающие латексные сапоги. На его лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

Известно также, что Måneskin победили на премии MTV EMA в номинации «Лучший рок-исполнитель».

Дамиано Давид не в первый раз выходит в свет в женских образах. В июне он снялся в клипе на песню I wanna be your slave («Я хочу быть твоим рабом»), позируя перед камерой в полупрозрачном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. Помимо этого, на кадрах было видно, как солисту группы наносят на губы ярко-красную помаду.