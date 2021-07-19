Солист победившей на «Евровидении» группы снялся в клипе в женском белье

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид снялся в новом клипе в женском образе. Соответствующий ролик появился на YouTube.

В новом видео на песню I wanna be your slave («Я хочу быть твоим рабом») 22-летний исполнитель позирует перед камерой в полупрозрачном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. Его образ дополнил жемчужный чокер и макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).

Помимо этого, в клипе солисту Måneskin также наносят на губы ярко-красную помаду. Рядом с ним запечатлели другую участницу группы — Викторию Де Анжелиз, которая станцевала рядом с Давидом в платье черного цвета, украшенном золотым поясом.

Отмечается, что одежду для музыкантов предоставил итальянский модный дом Gucci. Ролик набрал больше 11 миллионов просмотров на YouTube за два дня.

Ранее в июне Дамиано Давид поделился фотографиями в БДСМ-наряде и восхитил фанатов. Мужчина сфотографировался в кожаных штанах и черной портупее поверх полупрозрачного лонгслива из сетки. Образ певца дополнили серьги, цветной маникюр, блестящие тени, подводка для глаз и яркая помада.

Группа Måneskin, состоящая из Давида Дамиано, Виктории Де Анжелиз, Томаса Раджи и Итана Торкио, победила на «Евровидении-2021» с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла.