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Солист победившей на «Евровидении» группы накрасился и снялся в БДСМ-наряде

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Фото: @ykaaar

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», Дамиано Давид поделился фотографиями в БДСМ-наряде и восхитил пользователей сети. Серия снимков появилась на его странице в Instagram.

22-летний исполнитель снялся в кожаных штанах и черной портупее поверх полупрозрачного лонгслива из сетки. Образ певца дополнили серьги, несколько колец и цветной маникюр. На размещенных кадрах видно, что на лицо Давида нанесен макияж: блестящие тени, подводка и яркая помада.

«Я влюблен в свою помаду», — подписал знаменитость пост, который набрал 1,5 миллиона лайков и 11 тысяч комментариев. Поклонники принялись писать комплименты внешнему виду певца. «Выглядишь прекрасно», «Мы все влюблены в тебя», «Женись на мне», «Вот это мужчина», «Хочу стать твоей помадой», «Самый красивый мужчина в мире», — высказывались подписчики.

В мае победители «Евровидения» захотели выступить в России. Участники итальянской группы Måneskin сообщили о том, что планируют после выхода их нового альбома большой концертный тур, который должен включать в себя Россию.

Группа Måneskin, состоящая из Давида Дамиано, Виктории Де Анжелиз, Томаса Раджи и Итана Торкио, победила на «Евровидении» с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.

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