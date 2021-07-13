Солиста победившей на «Евровидении» группы осудили в сети за вещь с лысой Спирс

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид вышел в свет в одежде с изображением певицы Бритни Спирс и разочаровал поклонников. На соответствующие посты в Twitter обратили внимание в Medialeaks.

22-летний исполнитель прошелся по улицам Рима в футболке, на которой напечатана фраза «Stranger Things» («Странные дела») и фотография лысой Спирс, сделанная папарацци во время ее нервного срыва в 2007 году. Музыканта сфотографировали с медицинской маской на лице и повязанной на бедрах рубашке.

Пользователи сети осудили Давида за появление на публике в описанной вещи. По их мнению, певец таким образом оскорбил Спирс, которая находится под опекой отца с 2008 года из-за психического расстройства. «Это омерзительно! Кошмарное фото человека, сделанное папарацци исподтишка во время нервного срыва», «Ни капли эмпатии, сочувствия и понимания ужаса ситуации. Сознательная покупка подобной футболки — ужасный поступок», «Можно было надеть майку с хэштегом #FreeBritney, а не с таким открытым издевательством», — писали они.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года из-за психического расстройства, вызванного разводом. 23 июня 2021 года поп-звезда выступила в суде с просьбой освободить ее от надзора из-за злоупотребления контролем Джейми Спирсом. Так, певица рассказала, что отец запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли.

Группа Måneskin, состоящая из Давида Дамиано, Виктории Де Анжелиз, Томаса Раджи и Итана Торкио, победила на «Евровидении-2021» с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла.