Бритни Спирс решила найти влиятельного адвоката ради избавления от опеки отца

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс обратилась в крупную юридическую контору для того, чтобы избавиться от опекунства со стороны своего отца, Джейми Спирса. Об этом сообщает издание TMZ.

Певица планирует нанять влиятельного адвоката, бывшего федерального прокурора Мэтью Розенгарта, ранее представлявшего интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, а также братьев Бена и Кейси Аффлеков. Юрист пока не объявил о согласии.

Однако сложность заключается в том, что артистка не может заключить контракт без своего опекуна, за нее подпись в документе может поставить лишь Джейми Спирс. Из-за этой коллизии уже несколько адвокатов отказались защищать певицу.

В июне суд отклонил запрос звезды о снятии опеки. В материалах дела отмечалось, что суд признал Бритни Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако певица имеет право подавать дальнейшие прошения. После этого юрист Сэмюэл Д. Ингхэм, работавший с певицей более 13 лет, заявил о снятии с себя полномочий.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года из-за психического расстройства, вызванного разводом. 23 июня 2021 года поп-звезда выступила в суде с просьбой освободить ее от надзора из-за чрезмерного злоупотребления Джейми Спирсом контролем. Так, певица рассказала, что отец запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли.

Множество поклонников, друзей и коллег выразили исполнительнице свою поддержку. В частности, Мадонна высказалась в поддержку поп-звезды, назвав опеку ее отца тюрьмой и пообещав вызволить Бритни.