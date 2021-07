Мадонна пообещала вытащить Бритни Спирс из-под опеки отца

Американская певица Мадонна высказалась в поддержку поп-звезды Бритни Спирс, назвав опеку ее отца тюрьмой. Сообщение она опубликовала в сторис в своем Instagram.

«Верните этой женщине ее жизнь. Рабство давно отменили! Смерть жадному патриархату, который веками так поступает с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы», — пообещала Мадонна в подписи к фотографии, где она предстала в футболке с надписью «Бритни Спирс».

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года из-за психического расстройства, вызванного разводом. 23 июня 2021 года поп-звезда выступила в суде с просьбой освободить ее от надзора из-за чрезмерного злоупотребления Джейми Спирсом контролем. Так, певица рассказала, что отец запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли. Множество поклонников, друзей и коллег выразили исполнительнице свою поддержку.

Бритни Спирс и Мадонна не раз сотрудничали вместе. Свой первый сингл Me Against the Music из четвертого студийного альбома In the Zone, выпущенный в 2003 году, артистки записали совместно. В том же году Спирс и Мадонна собирались вместе при выступлении с Кристиной Агилерой на MTV.