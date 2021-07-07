Адвокат Бритни Спирс уволился после тринадцати лет работы с певицей

Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингхэм (Samuel D Ingham), представлявший интересы певицы в течение 13 лет, решил уволиться, сообщает The Guardian.

Ингхэм являлся адвокатом Спирс с 2008 года и защищал ее интересы в рамках разбирательств, которые касаются опеки над ней. Юрист сообщил суду, что прекратит этим заниматься с того момента, когда певице назначат нового адвоката. Ингхэм пока не прокомментировал свое решение.

Адвокат уволился после того, как эмоциональное выступление артистки в суде привело к отставке ее менеджера Ларри Рудольфа, работавшего с ней с 1990-х годов. Он рассказал, что в последний раз общался с поп-звездой более двух с половиной лет назад, и тогда артистка призналась ему, что хочет сделать паузу в карьере.

23 июня текущего года Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Знаменитость заявила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Артистка также назвала опеку оскорбительной и осудила отца и всех, кто был к этому причастен.

Впоследствии суд отклонил запрос звезды. В материалах дела отмечалось, что суд признал Бритни Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако певица имеет право подавать дальнейшие прошения.