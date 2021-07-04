Стало известно о звонке Бритни Спирс в службу спасения

В деле о борьбе Бритни Спирс с опекунством появились новые подробности. В ночь перед судебным процессом певица звонила в службу спасения, сообщает Deadline.

Как стало известно, Спирс сообщала о злоупотреблении опекунством. После этого члены команды певицы начали переписываться друг с другом. Их беспокоило, что она может сказать на следующий день, и обсуждали, как подготовиться на случай, если она выйдет из-под их контроля. В полиции факт звонка подтвердили, однако закрыли доступ к записи разговора, сославшись на то, что расследование еще продолжается.

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Ранее Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства ее отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Спирс отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Исполнительница назвала опекунство оскорбительным и осудила отца и всех, кто был к этому причастен.

Суд отклонил запрос звезды. В материалах дела отмечается, что суд признал Бритни Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако певица может подавать дальнейшие прошения.