Солиста группы Måneskin высмеяли в сети за фото в мужском купальнике

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид поделился фото в откровенном образе и рассмешил фанатов. Соответствующие фото комментарии появились в его Instagram.

На размещенном в сети снимке 22-летний исполнитель позирует перед камерой в трикотажном мужском купальнике менкини бежевого цвета и высоких черных сапогах на шнуровке. Его образ дополнили жемчужные серьги, кольца, серебристый чокер и золотистый браслет. «Я не старею, а становлюсь горячее», — подписал он пост, который набрал 1,1 миллиона лайков.

Русскоговорящие поклонники высмеяли наряд артиста в комментариях. «Говорила же, что подарок моей бабули топ!», «Еще и вяжет, ну не талант?», «Красивый какой костюмчик тебе бабушка сшила, сынок», «Я, когда бабушка что-то связала и просит показать», «Мужчина красивый в отличных трусах», — шутили они.

В июле Дамиано Давид снялся в клипе в женском откровенном образе. В видео на песню I wanna be your slave («Я хочу быть твоим рабом») 22-летний исполнитель позирует перед камерой в полупрозрачном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. Помимо этого, на кадрах солисту Måneskin наносят на губы ярко-красную помаду.