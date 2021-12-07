Россиянин зарезал соперника возле здания суда и получил срок

В Иркутской области к 7,5 года колонии строгого режима приговорен 60-летний россиянин, зарезавший соперника возле здания суда. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Как установил суд, 3 марта в городском суде Братска состоялось заседание, на котором было обжаловано решение по гражданскому делу о возмещении морального вреда. После заседания на парковке между оппонентами разгорелся конфликт. Ответчик по делу достал из автомобиля нож и нанес своей жертве несколько сильных ударов в грудь. Россиянин скончался на месте.

Расправившийся с соперником убийца явился в суд, выдал сотрудникам правоохранительный органов нож и сдался. В отношении него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

18 марта 2020 года сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены в здании мирового суда и покушении на пристава, пытавшегося ее защитить.