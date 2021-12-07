Нижегородский театр объявил конкурс комедийной драматургии

Нижегородский театр «Комедiя» объявил конкурс новой комедийной драматургии «Низкий жанр». В театре пояснили, что это поможет простимулировать исследование комедии во всех проявлениях, а также ее жанровых метаморфоз. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что создатели конкурса хотят изучить приемы передачи комического в современной драматургии, исследовать язык современной комедии, а также помочь авторам в продвижении их произведений, творческом росте и обретении известности.

Заявки для участия в «Низком жанре» будут приниматься до 16 февраля 2022 года включительно. Каждую присланную пьесу прочтет и оценит специальная группа, состоящая из режиссеров, критиков и театральных продюсеров.

В мае 2022 года группа сформирует лонг-лист из 20 пьес, а в шорт-лист войдут лишь пять из них — читки этих произведений будет оценивать экспертный совет. Из пяти номинантов выберут одного победителя, чью пьесу поставят в новом театральном сезоне «Комедии».

Ранее сообщалось, что государственный театр оперы и балета Удмуртии получил главную награду Международного форума искусств «Золотой витязь». Награждение спектакля «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» состоялось в Санкт-Петербурге в среду, 1 декабря.

