Спектакль театра оперы и балета Удмуртии получил награду форума «Золотой витязь»

Оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» отметили на «Золотом витязе»

Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени Петра Чайковского получил главную награду Международного форума искусств «Золотой витязь». Об этом сообщает местный портал Susanin.News.

Известно, что награждение спектакля «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» состоялось в Санкт-Петербурге в среду, 1 декабря. Отмечается, что в мире существует менее 10 постановок данной оперы из-за сложности музыки и философского содержания произведения.

По информации издания, в центре постановки стоит сюжет о событиях эпохи монгольского владычества. Опера раскрывает образ женщины, которая готова совершить подвиг.

В ноябре картина «Станиславский. Жажда жизни» уроженки Краснодара Юлии Бобковой завоевала Гран-при конкурса документальных фильмов на фестивале российского кино «Спутник над Польшей». Фестиваль «Спутник над Польшей» прошел в Варшаве в 15-й раз. Цель мероприятия — популяризация российской культуры за рубежом и укрепление культурных связей между Россией и Польшей.