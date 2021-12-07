В США предупредили о риске начала трех военных конфликтов

WSJ: военные конфликты на Украине, в Тайване и Иране могут стать драмой для США

Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб предупредил о растущем риске начала трех военных конфликтов, которые могут стать драмой для США. Об этом он написал в своей статье для WSJ.

По его словам, сейчас США и их союзники переживают опасный момент — возможно, даже более опасный, чем кажется многим американцам. Так, среди вероятных конфликтов он назвал вторжение России на Украину. В качестве довода он привел концентрацию российских войск на границе со страной.

Второй горячей точкой может стать Тайвань, отметил автор. Он подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин ясно сигнализировал о своих намерениях взять под контроль Тайвань, находясь у власти.

Помимо этого, обозреватель рассказал, что третий вероятный конфликт может возникнуть при срыве переговоров по иранской ядерной сделке. По его мнению, Тегеран намерен достичь как минимум ядерного порога, при этом США могут смириться с ядерным статусом Ирана, однако Израиль не может пойти на такой шаг. «А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее», — резюмировал Сеиб.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал факторы, которые, по его мнению, удерживают президента Украины Владимира Зеленского от развязывания войны с Россией. Специалист отметил, что США в настоящее время не готовы отказываться от своих интересов на Украине, однако воевать с Россией они тоже не намерены, исходя из чего Вашингтон не дает команду Зеленскому вступать в прямой конфликт с Москвой. Кроме того он подчеркнул, что в Киеве также понимают, что в случае их полномасштабной агрессии по отношению к Донбассу Россия не останется в стороне.

