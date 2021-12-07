Названы удерживающие Зеленского от войны с Россией факторы

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» назвал факторы, которые, по его мнению, удерживают президента Украины Владимира Зеленского от развязывания войны с Россией.

Специалист отметил, что США в настоящее время не готовы отказываться от своих интересов на Украине, однако воевать с Россией они тоже не намерены, исходя из чего Вашингтон не дает команду Зеленскому вступать в прямой конфликт с Москвой. Кроме того он подчеркнул, что в Киеве также понимают, что в случае их полномасштабной агрессии по отношению к Донбассу Россия не останется в стороне.

«Зеленского от конфликта с Россией удерживают только два фактора — отсутствие команды из "вашингтонского обкома" и отсутствие гарантий от Вашингтона, что Россия не ввяжется в конфликт, если Украина пойдет на Донбасс», — заявил Леонков.

Он добавил, что если Киев решится на блицкриг в Донбассе, то украинские военнослужащие приложат все усилия для того, чтобы сначала отсечь его от военной со стороны России, после чего приступят к зачистке территории, где ключевыми факторами станут стойкость жителей ДНР и ЛНР, а также возможность Москвы оказать необходимую помощь республикам, более 700 тысяч жителей которых имеют российские паспорта.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун объяснил, почему в стране происходит такая истерия на тему возможного «вторжения» российских военных. Он назвал три «предохранителя», благодаря которым Москва точно не станет нападать на Киев.